بهاء شعبان: اغتيال حسن نصر الله ليس نهاية المقاومة والبديل أجيال جديدة

علق أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، على التصريحات حول اغتيال حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيترك آثارًا مهمة على المستويات الاستراتيجية والتكتيكية، واعتبر شعبان أن حركات المقاومة لن تتوقف عند حد شخص واحد أو مجموعة، مهما كانت أهميتها.

وقال شعبان لـ فيتو إن القضية الفلسطينية شهدت اغتيالات لعدد كبير من القيادات، مشيرًا إلى أن أبرزها كان اغتيال ياسر عرفات، وأكد أن البديل لحسن نصر الله يتمثل في الأجيال الجديدة من القادة، الذين قد يتعرضون أيضًا لمخاطر مماثلة.

وأوضح أن مقتل نصر الله قد يؤثر بشكل مؤقت، لكنه يعتقد أن العنف والتهديدات التي تواجه فلسطين ولبنان ستولد جيلًا جديدًا من القادة الأكثر تصميمًا وعنفوانًا، وتوقع أن هؤلاء القادة سيتعلمون كيفية مواجهة العدو الصهيوني بفعالية، خصوصًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل حسن نصر الله، مما أثار حالة من الجدل والتضارب في الأنباء حول مصير زعيم حزب الله بعد استهداف مقر الحزب الرئيسي في بيروت.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المقاومة والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.