ضبط 3 أشخاص بمطروح لحيازتهم مئات من الهواتف المهربة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط سيارتين حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وعثر بداخلهما على 676 هاتفا محمولا.

وبمناقشة قائدي السيارتين (سائقين) أقرا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بدون فواتير شراء ومهربة جمركيًا، وأنها ملك (مالك محل هواتف محمولة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وأقر بذات المضمون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب الجمركى.

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