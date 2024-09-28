ينتظر عشاق مسلسل برغم القانون موعد عرض أحدث حلقاته بفارغ الصبر لمعرفة الجديد في الأحداث خاصة أن إيقاع الحلقات سريع وتصاعد الأحداث يزداد مع كل حلقة.

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 11

ولكل المنتظرين لهذه الحلقة من المسلسل، فإن مسلسل برغم القانون الحلقة 11 ستعرض قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصتي Watch It ويانجو بلاي، أي أنها ستتوفر اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء على منصتي Watch It وYango Play، وستعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 11 غدًا الأحد في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.