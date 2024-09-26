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زراعة الشرقية تنظم ندوة عن طرق مكافحة القوارض

زراعة الشرقية، فيتو
زراعة الشرقية، فيتو

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أنه فى إطار الاستعداد للحملة القومية لمكافحة القوارض عقب زراعة المحاصيل الصيفية قامت المديرية بتنفيذ ندوة تدريبية بالإدارة الزراعية بمركز منيا القمح لمهندسي ومديري جمعيات المركز عن الطرق المختلفة لمكافحة القوارض والاستعداد المالي والإداري والفني لتنفيذ الحملة على أكمل وجه للقضاء على أكبر عدد من القوارض بهدف الحفاظ على المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد مصطفى مدير عام إدارة منيا القمح والمهندس يوسف بهلول رئيس المركز الإقليمي بشرق الدلتا وخبير مكافحة القوارض بوزارة الزراعة والمهندس محمد السيد مدير المركز والمهندسة سلوى حسين بالمركز الإقليمي.

توجيه الحاضرين بضرورة الالتزام بالبرنامج

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم توجيه الحاضرين بضرورة الالتزام بالبرنامج المحدد وتنفيذ خطوات الخلط والتعبئة والتوزيع للطعوم السامة بالطرق الصحيحة طبقًا للتعليمات وذلك للتخلص من أكبر عدد من القوارض للحفاظ على الإنتاج الزراعي في الحقول والمخازن وبالتالي زيادة دخل المزارع

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دور المهندس محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة نشر الوعي بين المزارعين بـأحدث التقنيات الزراعية وتقديم المشورة الفنية لهم حول اختيار المحاصيل المناسبة لظروف البيئة ومساعدتهم في الحصول على أفضل أنواع البذور والأسمدة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

 

 

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذ ندوة تدريبية لالادارة الزراعية مركز ومدينة منيا القمح

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