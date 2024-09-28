زلزال جديد يضرب إثيوبيا، وخبير موارد مائية يحذر من انفجار سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن وقوع زلزال آخر في إثيوبيا، بعد الزلزال الأول بنحو 8 ساعات، والذي اقترب من منطقة سد النهضة.

زلزال جديد يضرب منطقة سد النهضة



وحذر عباس شراقي من زيادة النشاط الزلزالي في إثيوبيا، وخاصة في منطقة سد النهضة، بعد اكتمال الملء الأول بنحو 60 مليار متر مكعب من المياه، الأمر الذي يشكل وزنا كبيرًا على القشرة الأرضية، التي وصفها بـ "الهشة جيولوجيا" فى إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقى.

زلزال جديد يضرب سد النهضة، فيتو



وقال الدكتور عباس شراقي عن الزلزال الجديد الذي وقع بالقرب من سد النهضة: "تابع بقوة 4.5 درجة يضرب إثيوبيا: ضرب زلزال صباح اليوم 27 سبتمبر 2024 الساعة 7:36 ص بتوقيت القاهرة بقوة 5 ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 570 كم شرق سد النهضة، 140 كم من أديس أبابا، وبعده بحوالى 8 ساعات (3:20 م بتوقيت القاهرة) وقع زلزال تابع بقوة 4.5 درجة على عمق 10 كم أيضا فى نفس منطقة الزلزال الرئيسى."

زيادة النشاط الزلزالي في إثيوبيا



وتوقع الدكتور عباس شراقي أن تشهد منطقة سد النهضة نشاط زلزالي متزايد، قائلا: "من المتوقع زيادة النشاط الزلزالى فى إثيوبيا خاصة فى منطقة سد النهضة بعد اكتمال الملء الأول بحوالى 60 مليار م3.".



وكان عباس شراقى قد حذر من تأثير الزلازل المتتالية على سد النهضة، قائلا: "زلزال متوسط بقوة 5 درجة يضرب إثيوبيا: وقع زلزال صباح اليوم 27 سبتمبر 2024 الساعة 7:36 ص بتوقيت القاهرة بقوة 5 ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 570 كم شرق سد النهضة، 140 كم من أديس أبابا".

زلازل سابقة ضربت سد النهضة، فيتو



وتابع: "ويقع مركز الزلزال فى منطقة الاخدود الإثيوبى (امتداد الأخدود الأفريقى العظيم)، قد حدث زلزال 8 مايو 2023 بقوة 4.4 ريختر على بعد أقل من 100 كم من سد النهضة وكان الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة فى إثيوبيا".

القشرة الأرضية هشة جيولوجيًا في إثيوبيا



وأشار شراقي إلى القشرة الأرضية الهشة جيولوجيًا في إثيوبيا، والأضرار التي تتعرض لها نتيجة امتلاء سد النهضة، موضحا: "سد النهضة به حاليا 60 مليار متر مكعب، يعادل 60 مليار طن وهذا يشكل وزنا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا فى إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقى، والفوالق والتشققات".

زلازل إثيوبيا تهدد بانفجار سد النهضة، فيتو



وحذر أستاذ الموارد المائية من زيادة النشاط الزلزالي في منطقة سد النهضة، قائلا: "رغم بُعد هذا الزلازل عن سد النهضة وقوته المتوسطة، إلا أن تكرار مثل هذه الزلازل سوف يؤثر على سد النهضة، خاصة بعد أن انتهى الملء الأول وأصبح قنبلة مائية قابلة للانفجار، ليس بالضرورة أن تنفجر الآن، وقد تمتد لسنوات ولكن الخطر دائم طوال الوقت".



واختتم عباس شراقي: "منطقة الأخدود الأفريقى الذى يقسم اثيوبيا نصفين هى أكثر المناطق الأفريقية تعرضًا للزلازل والبراكين، وتشكل الدوائر البيضاء فى الخريطة المرفقة مراكز لزلازل خلال المائة عام السابقة، قطر الدائرة يمثل قوة الزلزال على مقياس ريختر".

