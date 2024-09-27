زلزال يضرب شرق سد النهضة بإثيوبيا
ضرب إثيوبيا زلزال بقوة 5 ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 570 كم شرق سد النهضة، 140 كم من أديس أبابا، ويقع مركز الزلزال فى منطقة الأخدود الإثيوبي (امتداد الأخدود الأفريقي العظيم).
سد النهضة به حاليا 60 مليار متر مكعب، يعادل 60 مليار طن وهذا يشكل وزنا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا فى إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقى، والفوالق والتشققات، رغم بعد هذا الزلازل عن سد النهضة وقوته المتوسطة، إلا أن تكرار مثل هذه الزلازل سوف يؤثر على سد النهضة خاصة بعد انتهاء الملء وأصبح قنبلة مائية قابلة للانفجار، ليس بالضرورة أن تنفجر الآن، وقد تمتد لسنوات ولكن الخظر دائم طوال الوقت.
منطقة الأخدود الأفريقى الذى يقسم إثيوبيا نصفين هى أكثر المناطق الأفريقية تعرضًا للزلازل والبراكين، وتشكل الدوائر البيضاء فى الخريطة المرفقة مراكز لزلازل خلال المائة عام السابقة، قطر الدائرة يمثل قوة الزلزال على مقياس ريختر.
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