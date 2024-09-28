قالوا ايه علينا دول، كورال جامعة القاهرة يقدم الأغاني الوطنية (فيديو)

تفقد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، معرض الأنشطة الطلابية المقام داخل الشارع الجمهورى بالجامعة تزامنًا مع انطلاق العام الجامعى الجديد، وتابع خلال الجولة أبرز الأنشطة والخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب وكذلك خدمات مراكز الجامعة لخدمة الطلاب.

انطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد

وقدم فريق كورال جامعة القاهرة، مجموعة من الأغاني الوطنية كأغنية "قالوا ايه علينا دول"، كما حرص فريق الكشافة تقديم الشعار لرئيس الجامعة.

كما قدم فريق طلاب الجامعة بلعبة الكاراتيه عرضا أمام رئيس الجامعة، والتقط صور تذكارية مع الطلاب بعد انتهاء العرض.

وشهدت جامعة القاهرة، اليوم السبت، في أيام العام الدراسي الجديد استقبال الطلاب الجدد والقدامى بفرقة الفرقة الموسيقية العسكرية قطاع الداخلية، وذلك للترحيب بالطلاب وانطلاق العام الدراسي الجديد.

استقبال الطلاب بجامعة القاهرة

واستقبلت جامعة القاهرة الطلاب بعدد من النشاطات الفنية والترفيهية والرياضية وكذلك التوعوية.

بدء العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة

وحرصت جامعة القاهرة علي تنظيم العديد من النشاطات لاستقبال الطلاب الجدد لتشجيع وزيادة محبة الطلاب للحرم الجامعي ومنها النشاطات الرياضية مثل اللعب برياضيات البينج بونجو، وكرة السلة والقدم بحرم كلية حقوق وكذلك النشاطات الفنية والتوعية التي تفتح عقول الطلاب علي قضايا مهمة مثل "لا للمخدرات" ولا للعنف ضد المرأة وغيرها من القضايا المهمة.