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جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بالفرقة الموسيقية العسكرية (فيديو وصور)

جامعة القاهرة تستقبل
جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بالفرقة الموسيقية العسكرية
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شهدت جامعة القاهرة، اليوم السبت، في أيام العام الدراسي الجديد استقبال الطلاب الجدد والقدامى بفرقة الفرقة الموسيقية العسكرية قطاع الداخلية، وذلك للترحيب بالطلاب وانطلاق العام الدراسي الجديد.

استقبال الطلاب بجامعة القاهرة

واستقبلت جامعة القاهرة الطلاب بعدد من النشاطات الفنية والترفيهية والرياضية وكذلك التوعوية.

بدء العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة

وحرصت جامعة القاهرة علي تنظيم العديد من النشاطات لاستقبال الطلاب الجدد لتشجيع وزيادة محبة الطلاب للحرم الجامعي ومنها النشاطات الرياضية مثل اللعب برياضيات البينج بونجو، وكرة السلة والقدم بحرم كلية حقوق وكذلك النشاطات الفنية والتوعية التي تفتح عقول الطلاب علي قضايا مهمة مثل "لا للمخدرات" ولا للعنف ضد المرأة وغيرها من القضايا المهمة.

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جامعة القاهرة العام الدراسي الجديد البينج بونجو كرة السلة كلية حقوق لا للمخدرات

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