اتحاد طلاب جامعة حلوان ينظم ممرا شرفيا لاستقبال وزير التعليم العالي (صور)

نظم اتحاد طلاب جامعة حلوان ممرا شرفيا خاصا استعدادا لاستقبال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعدادات لاستقباله لدي زياته للجامعة في اليوم الأول لبدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد.

بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات

ويشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء اليوم الأول للدراسة بـالعام الجامعي الجديد 2024 /2025، وذلك بجامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين.

استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان

وتشهد جامعة حلوان تشديدات أمنية مكثفة قبل زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة في أول أيام انطلاق الدراسة.

وأنهت جامعة حلوان كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد، حيث تستقبل الجامعة هذا العام حوالى 210 آلاف طالب وطالبة خلال العام الجديد، وتنظم احتفالية كبيرة بالحرم الجامعى خلال استقبال الطلاب يتم خلالها رفع العلم المصرى وأعلام كليات جامعة حلوان بحضور عمداء الكليات ومجلس الجامعة.