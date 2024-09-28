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رياضة

كرة اليد، 3 مواجهات قوية في الجولة الثانية من مونديال الأندية اليوم

مباراة الأهلي وسيدني
مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي، فيتو

كرة اليد، تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لأندية كرة اليد المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

فيزبريم المجري × تاوباتي البرازيلي - 3 عصرا | أون تايم سبورت 1

ماجديبورج الألماني × كاليفورنيا الأمريكي - 5:30 مساء | أون تايم سبورت 1

برشلونة الإسباني × سيدني الأسترالي - 8:30 مساء | أون تايم سبورت 1

واكتسح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفان مادسن، نظيره فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (49-15)، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة الإدارية.

وانطلقت أمس الجمعة مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى كالتالي:

فوز الخليج السعودي على كاليفورنيا الأمريكي بنتيجة (48-25).

فوز الأهلي المصري على سيدني الأسترالي بنتيجة (49-15).

فوز الزمالك المصري على تاوباتي البرازيلي بنتيجة (30-25).

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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