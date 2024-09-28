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أخبار مصر

تزاحم الطلاب في أول أيام العام الدراسي بجامعة حلوان (فيديو وصور)

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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شهدت جامعة حلوان، تشديدات أمنية مكثفة قبل زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة في أول أيام انطلاق الدراسة.

وشهدت جامعة حلوان زحاما شديدا من قبل الطلاب في أول أيام انطلاق العام الجامعي 2024-2025.

وكانت جامعة حلوان أنهت كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد.

وتستقبل الجامعة هذا العام حوالى 210  آلاف طالب وطالبة خلال العام الجديد، وتنظم احتفالية كبيرة بالحرم الجامعى خلال استقبال الطلاب يتم خلالها رفع العلم المصرى وأعلام كليات جامعة حلوان بحضور عمداء الكليات ومجلس الجامعة.

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بحضور وزير التعليم العالي، جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد باستعراضات وأنشطة خدمية

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وزير التعليم العالي يشهد بدء العام الدراسي الجديد في جامعة حلوان اليوم

ويشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء اليوم الأول للدراسة بـالعام الجامعي الجديد 2024 /2025، وذلك بجامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين. 

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