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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، ضيفا على نظيره أوساسونا، اليوم السبت، علي ملعب "آل سادار" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الليجا.

 

ويفتقد برشلونة خدمات الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بعدما تعرض لقطع في الوتر الرضفي خلال مباراة الجولة السادسة أمام فياريال.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، لامين يامال، بابلو توري.

خط الهجوم:، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي.

 

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني، بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة، في حين أن أوساسونا يمتلك 11 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني


تذاع مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

وعلي صعيد آخر أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة  أن زميله في الفريق لامين جمال هو أفضل جناح في العالم، ولكن شرح بعض الأمور الأخرى أكثر أهمية حسب وجهة نظره.

 

وقال ليفاندوفسكي لموقع بليتشر ريبورت: "أرى لامين جمال أفضل جناح في العالم، لكن مسيرة لاعب كرة القدم طويلة للغاية، في بعض الأحيان ليس من المهم أن تبدأ بشكل جيد، لكن الأكثر أهمية هو كيفية الانتهاء".

وأضاف: "جمال يبلغ من العمر 17 عاما وعليه أن يفكر في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة وليس فقط سنتين أو ثلاث سنوات، وأتمنى أن محيطه يقول له ذلك".


وأكمل: "أرى أن الجيل الجديد أمامه تحديات كبيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، في يوم ما أنت بطل خارق، لكن في اليوم التالي يتم الهجوم عليك".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى له مسيرة جيدة، هو قوي للغاية، لكن ليس من المهم ما يقوله الناس الآن، الأكثر أهمية ما سيقولونه فيما بعد".

وشارك جمال مع برشلونة في 8 مباريات خلال الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

برشلونة بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة

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