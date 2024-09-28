السبت 28 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات السبت بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر/ وما تيسر من سورة الانفطار      5ق  
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتي الإنسان / المرسلات    30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة يوسف 30 ق
11:52 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /محمود أبو الحجاج  وما تيسر من سورة التحريم   15ق
17: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الحج   10ق
12:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عطية حسب وما تيسر من سورتى الزمر/ غافر   30ق
14:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /محمد علي الطاروطي  وما تيسر من سورتي البلد / البينة 30ق
14:44 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني / وما تيسر من سورتي هود/ يوسف    15ق


أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة الشيخ/محمد عبد الواحد أحمد 5ق الساعة 16:27
مصحف مجود للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد من سورة إبراهيم 29ق

20:06  (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد هليل  وما تيسر من سورة يس 30ق
21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى النجم / القمر  24ق
22:45 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى/ وما تيسر من سورة الطلاق 30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ /  محمود على البنا وما تيسر من سور الملك/ النازعات/ القدر /النصر 44ق
024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد نعينع وما تيسر من سورتى التوبة / قصار السور   44ق
01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ / كامل نوار  وما تيسر من سورة الواقعة   15ق
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشني وما تيسر من سور البينة/ الزلزلة/ العاديات   15ق
03:42 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء   44ق


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