خريطة تلاوات السبت بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر/ وما تيسر من سورة الانفطار 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتي الإنسان / المرسلات 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة يوسف 30 ق

11:52 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /محمود أبو الحجاج وما تيسر من سورة التحريم 15ق

17: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الحج 10ق

12:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عطية حسب وما تيسر من سورتى الزمر/ غافر 30ق

14:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /محمد علي الطاروطي وما تيسر من سورتي البلد / البينة 30ق

14:44 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني / وما تيسر من سورتي هود/ يوسف 15ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة الشيخ/محمد عبد الواحد أحمد 5ق الساعة 16:27

مصحف مجود للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد من سورة إبراهيم 29ق



20:06 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد هليل وما تيسر من سورة يس 30ق

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى النجم / القمر 24ق

22:45 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى/ وما تيسر من سورة الطلاق 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سور الملك/ النازعات/ القدر /النصر 44ق

024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد نعينع وما تيسر من سورتى التوبة / قصار السور 44ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ / كامل نوار وما تيسر من سورة الواقعة 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشني وما تيسر من سور البينة/ الزلزلة/ العاديات 15ق

03:42 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 44ق