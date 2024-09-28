مواعيد مباريات اليوم السبت 28-9-2024

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي (2:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

آرسنال – ليستر سيتي (5:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

تشيلسي – برايتون (5 مساءً بتوقيت السعودية والمصري).

إيفرتون – كريستال بالاس (5 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

نوتنجهام فورست – فولهام (5:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

برينتفورد ضد وست هام يونايتد (5:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

ولفرهامبتون – ليفربول (7:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي – ديبورتيفو ألافيس (3 عصرًا بتوقيت السعودية ومصر).

رايو فايكانو – ليجانيس (5:15 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

ريال سوسيداد – فالنسيا (7:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

أوساسونا – برشلونة (الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي – إنتر ميلان (4:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

جنوى – يوفنتوس (5 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

بولونيا – أتالانتا (9:45 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنغلادباخ – يونيون برلين (16:30 بتوقيت السعودية والمصري)

فولفسبورج – شتوتجارت (4:30 عصرًا بتوقيت السعودية ومصر).

فرايبورج – سانت باولي (4:30 عصرًا بتوقيت السعودية ومصر).

ماينتس 05 – هايدنهايم (4:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر).

لايبزيج – أوجسبورج (4:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر).

بايرن ميونخ – باير ليفركوزن (5:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

مواعيد مباريات الدوري المغربي

نهضة زمامرة – شباب المحمدية (6 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

الوداد الرياضي – الدفاع الحسني الجديدي (8:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصري).

شباب السوالم الرياضية – الاتحاد الرياضي التركي (الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية ومصر).

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح – الأخدود (18:10 بتوقيت السعودية ومصر).

العروبة – داماك (6:50 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

الخلود – الهلال (9 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).