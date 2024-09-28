مواعيد مباريات اليوم السبت 28-9-2024
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالم.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي (2:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
آرسنال – ليستر سيتي (5:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
تشيلسي – برايتون (5 مساءً بتوقيت السعودية والمصري).
إيفرتون – كريستال بالاس (5 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
نوتنجهام فورست – فولهام (5:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
برينتفورد ضد وست هام يونايتد (5:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
ولفرهامبتون – ليفربول (7:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي – ديبورتيفو ألافيس (3 عصرًا بتوقيت السعودية ومصر).
رايو فايكانو – ليجانيس (5:15 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
ريال سوسيداد – فالنسيا (7:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
أوساسونا – برشلونة (الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أودينيزي – إنتر ميلان (4:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
جنوى – يوفنتوس (5 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
بولونيا – أتالانتا (9:45 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ – يونيون برلين (16:30 بتوقيت السعودية والمصري)
فولفسبورج – شتوتجارت (4:30 عصرًا بتوقيت السعودية ومصر).
فرايبورج – سانت باولي (4:30 عصرًا بتوقيت السعودية ومصر).
ماينتس 05 – هايدنهايم (4:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر).
لايبزيج – أوجسبورج (4:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر).
بايرن ميونخ – باير ليفركوزن (5:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
مواعيد مباريات الدوري المغربي
نهضة زمامرة – شباب المحمدية (6 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
الوداد الرياضي – الدفاع الحسني الجديدي (8:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصري).
شباب السوالم الرياضية – الاتحاد الرياضي التركي (الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية ومصر).
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح – الأخدود (18:10 بتوقيت السعودية ومصر).
العروبة – داماك (6:50 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
الخلود – الهلال (9 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).
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