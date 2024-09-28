بيومي فؤاد ينتهي من تصوير بنسيون دلال وينتظر عرضه

انتهى الفنان بيومي فؤاد من تصوير جميع مشاهده في فيلم بنسيون دلال الذي قررت الشركة المنتجة طرحه بدور العرض السينمائية يوم 10 أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم "بنسيون دلال" حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أن سيسافر للقاء المستثمرين.

أبطال فيلم بنسيون دلال

فيلم "بنسيون دلال" بطولة بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، وأسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، وأمجد الحجار، جيهان خيري، وألحان المهدي واسراء رخا ميشيل ميلاد ويوسف اسماعيل وامجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت، وضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين أمين، من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي ومن إخراج شادي الرملي.