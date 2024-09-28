رضا عبد العال: كولر يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي أمام الزمالك

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحمل مسؤولية خسارة بطولة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن النادي الأهلي لعب بشكل سيئ فنيًّا بفضل خطة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وهو سبب الخسارة".

وأضاف: "فريق الزمالك استحق الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي في مباراة الليلة".

كأس السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي.

وللزمالك أحرز عبد الله السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

وعلى صعيد آخر، منح موسم الرياض جائزة مالية ضخمة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق أن موسم الرياض منح الزمالك مليون ونصف دولار بخلاف جائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.