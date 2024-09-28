أول تعليق من عواد بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي

أعرب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المملكة أرينا.

وقال عواد في تصريحات للمركز الإعلامي بعد المباراة: "كنت أتوقع المشاركة في المباراة قبل حدوث أي أمور خاصة بمحمد صبحي، والذي أتمنى له الشفاء العاجل، ونقلت ذلك لزملائي شيكابالا وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" وعدد من اللاعبين".

وأضاف: "توقعت أن تصل المباراة إلى ركلات الترجيح، كما توقعت التصدي لأكثر من ركلة ترجيح".

وتابع الحارس قائلًا: "حققنا فوزًا مستحقًّا في لقاء السوبر الأفريقي، وجماهير الزمالك هي اللاعب رقم واحد وتستحق الكثير".

واختتم عواد تصريحاته قائلًا: "في ما يخص موضوع تجديد عقدي، بعض الجماهير فهمت الأمر بشكل جعلها تغضب مني، منذ شهر يناير طلبت التجديد وأخطرت مجلس إدارة النادي بذلك وانتظرت لحين جاهزية النادي، وقبل توقيعي تواصلت مع المسؤولين وطلبت منهم أن ننهي الأمور ووقعت على العقود".

الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة،واضاع وسام ابو علي ركلة الجزاء الاخيرة للأهلي.

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، واحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.