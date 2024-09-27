الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الجنوب أفريقي

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الجنوب أفريقى، فيتو

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب افريقيا "رونالد لامولا" اليوم، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبادله الوزير الجنوب أفريقي نقل تحيات الرئيس رامافوزا إلى الرئيس.

اتفق الوزيران على مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين ولاسيما في المجال الاقتصادي، والعمل على زيادة الاستثمارات ومعدلات التبادل التجاري استنادًا على الإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تم التباحث خلال اللقاء حول مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية في إطار التعاون والتشاور المستمرين بين البلدين بشأن القضايا ذات الصلة بأولويات دول القارة، حيث أكد الوزير أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك بهدف دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، فضلًا عن ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي وجعله أكثر عدالة وانصافًا لصالح الدول النامية لاسيما في افريقيا لضمان توفير التمويل الميسر لها ورفع عبء الديون عنها في مواجه التحديات الاقتصادية الدولية.

وزير الخارجية: أفريقيا تعاني من الإرهاب العابر للحدود (صور)

وزير الخارجية يلقي بيان مصر أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، اعرف التفاصيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جنوب أفريقيا مصر و جنوب أفريقيا نيويورك

مواد متعلقة

بدر عبد العاطي يطالب اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز بالخروج برسالة واحدة للمجتمع الدولي، اعرف التفاصيل

عبد العاطي لوزير خارجية جيبوتي: التصعيد الإسرائيلي يجر المنطقة لحرب إقليمية

بدر عبد العاطي يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية بوركينا فاسو

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع وتهشم سيارتها

شاهد، مشاجرة دونجا مع إمام عاشور وتدخل اللاعبين بالسوبر الإفريقي

شاهد، لحظة مغادرة لاعبي الزمالك أمام الأهلي اعتراضا على ضربة الجزاء

اتفرج ببلاش، 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

السوبر الإفريقي، وسام أبو علي يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الزمالك

ساعة الصفر لاغتيال حسن نصر الله، وسائل إعلام أمريكية تكشف أسرار ضربة الضاحية

منوعات

المزيد

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد القدوس الإسرائيلي "خادم الرسول"

بالتزامن مع السوبر الإفريقي، بيان عاجل من الأزهر للتحذير من التعصب الرياضي بعد المباريات

المواضع التي يستحب فيها الاستعاذة والتي يمتنع فيها ومعناها

المزيد
الجريدة الرسمية