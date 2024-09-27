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خارج الحدود

وزير الخارجية: أفريقيا تعاني من الإرهاب العابر للحدود (صور)

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة يترأس المنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب

ترأس بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الاجتماع الوزاري السنوي الرابع عشر للمنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب GCTF في نيويورك، وذلك بحضور بانكولي آديوي، مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي.
 


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شدد على ضرورة تفادي أخطاء الماضي التي سمحت بانتشار التنظيمات الإرهابية، وتوفير ملاذ آمن لها، بما تسبب في ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب التي ما زال العالم يعاني منها.

مؤكدًا أهمية مضاعفة جهود مكافحة الفكر المتطرف، الذي يشكل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية، فضلًا عن ضرورة إيجاد تسويات عادلة للنزاعات الإقليمية والدولية التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتجنيد عناصرها.
 


وأضاف السفير خلاف، أن الاجتماع السنوى للمنتدى يعقد هذا العام تحت شعار "مكافحة الإرهاب في أفريقيا"، وان وزير الخارجية استعرض المخاطر الإرهابية التي تتعرض لها القارة الأفريقية، واتساع رقعة التهديدات الإرهابية، وتغير أنماطها، وانتشار الفكر المتطرف، والذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي للدول. وبالرغم من النجاحات التي حققتها عدد من دول القارة في مكافحة الإرهاب، إلا أن أفريقيا ما زالت تعاني من الإرهاب العابر للحدود، واستغلال الجماعات الإرهابية للفراغات الأمنية لاتخاذ ملاذات آمنة.

واستعرض عبد العاطي، جهود مصر في التعاون مع الأشقاء في أفريقيا من أجل تمكينهم من محاربة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف عبر تعزيز مفهوم الدولة الوطنية وبناء القدرات اللازمة للاضطلاع بهذا الدور، بما في ذلك من خلال جهود مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام والتعاون القائم بين المركز والاتحاد الأفريقي، فضلًا عن جهود الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في التصدي للفكر المتطرف والإرهابي.

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