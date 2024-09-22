بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل مع انجيه 1ـ1 في الدوري الفرنسي
تعادل فريق نانت الفرنسي مع نظيره أنجيه بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
وتقدم نانت عن طريق اللاعب يوهان ليبينانت في الدقيقة 18، وتعادل أنجيه من ركلة جزاء سجلها حمد العبدلي في الدقيقة 24.
وشارك مصطفى محمد المحترف المصري بصفوف نانت في المباراة كبديل بالدقيقة 61 من اللقاء.
تشكيل نانت أمام أنجيه
وجاء تشكيل نانت أمام أنجيه كالتالي:
ترتيب نانت وأنجيه بالدوري الفرنسي
وبتلك النتيجة يتقدم فريق نانت إلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، فيما يتراجع أنجيه للمركز الثامن عشر برصيد نقطتين.
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