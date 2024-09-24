العراق يتقدم بطلب لعقد قمة عربية إسلامية طارئة لهذا السبب

تقدم العراق بطلب لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لعقد قمة عربية إسلامية طارئة بشأن لبنان.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في نيويورك، تقدم باقتراح لعقد قمة عربية وإسلامية طارئة، لتوحيد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

العدوان الإسرائيلي علي لبنان

وأكد وزير الخارجية العراقي أهمية التحرك العاجل والعمل الجماعي لحماية الشعب اللبناني والدفاع عن حقوقه المشروعة وفق القوانين الدولية.

وشدد نائب رئيس الوزراء العراقي على أن التضامن العربي والإسلامي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات بالمنطقة.