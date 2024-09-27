حبس عامل متهم بقتل جاره في مشاجرة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس عامل متهم بقتل جاره بسلاح أبيض بسبب مشاجرة نشبت بين زوجته وزوجة المجني عليه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.



تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين جارتين بسبب لهو الأطفال استعانت كل منهما بزوجها.

وكشفت التحريات أن أحد الأزواج طعن الآخر بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.