انهيار منزل وتصدع 3 آخرين في طما بسوهاج
انهار منزل مكون من ثلاثة طوابق مبنى بالطوب الأحمر مسقوف بالفلاق والجريد بشارع طلعت حرب بمدينة طما بسوهاج ولا توجد به إعاشة وتصدع 3 آخرين دون خسائر فى الأرواح.
انهيار منزل وتصدع 3 آخرين بطما بسوهاج
تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج ومحافظة سوهاج بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما تفيد بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق مبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالفلاق والجريد ملك عبد الباسط زوين خليفة وتصدع ٣ منازل مجاورين آخرين.
وكلف اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما وللجنة المنشآت بتسكين الأسرة المنازل المتصدع فى منازل الإيواء بطما وعرضهم على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.
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