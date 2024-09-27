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حي شرق يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين في سوهاج

حملة لرفع الاشغالات
حملة لرفع الاشغالات بحى شرق

اليوم قام على لطفى رئيس حى شرق فى سوهاج بحملة مكبرة  دائرة الحى بشارع الجهاد وشارع سوق الهلال لرفع الاشغالات والكراسي والتى تعوق السيولة المرورية

المواطنين وشكاوى عديدة من الاشغالات بشارع الجهاد وشارع سوق الهلال

كان عدد من المواطنين   من سكان شارع الجهاد بحى شرق تقدموا بعدة شكاوى الى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج "محافظ سوهاج" عبر منظومة الشكاوى الحكومية يشتكون فيه من تعامل الحى مع المقاهى الكائنة بشارع الجهاد وسوق الهلال حيث قاموا باحتلال الأرصفة واشغالها بالكنب والكراسي وتحولت الأرصفة اشبه ما تكون( دوار العمدة) حتى أصبحت الأرصفة جزء من المقاهى هذا كما جاء بالشكوى 

واليوم فى استجابة فورية من حى شرق قام رئيس الحى وعدد من موظفى الحي أبرزهم محمد القرم نائب رئيس الحى بحملة مكبرة لرفع الاشغالات بموقع محل الشكوى  وقد استجاب أصحاب المحلات لتعليمات رئيس الحى 

 

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احتلال الارصفة الاشغالات الشكاوي الحكومية حملة مكبرة لرفع الاشغالات عدد من المواطنين علي لطفي

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