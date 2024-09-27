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انطلاق رحلات الخريف 2024 بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي مجموعة جديدة ومميزة من رحلات الخريف لشهر اكتوبر، ضمن هاشتاج رحلتك_في_نقابتك وتأتي مجموعة الرحلات كأول باقة من باقات رحلات الخريف المدعمة لعام ٢٠٢٤.

 

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حيث تم الإعلان عن إطلاق مجموعة كبيرة ومتنوعة من رحلات الخريف المدعمة متضمنة رحلات المبيت فنادق بورتو مارينا وتوليب براديس بالساحل الشمالي وسيوة والإسماعيلية والمركب العائم ( العين السخنة والقاهرة ) والفيوم والقاهرة.

وكذلك رحلات اليوم الواحد لمعالم القاهرة المختلفة وتشمل رحلات إلي الأهرامات ومتحف الحضارة وقلعة صلاح الدين وبانوراما أكتوبر وحديقة الأسرة والمساجد المختلفة والعديد من مراكز التسوق، وايضًا رحلات إلى مدينة رشيد وادفينا والفيوم وبورسعيد.

وقال المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات أنه  بعد النجاح الكبير الذي حققته النقابة أثناء مهرجان رحلات الصيف جاءت تلك المجموعة لرحلات الخريف تلبيةً لطموحات ورغبات السادة المهندسين وذويهم للاستمتاع بفصل خريفي مميز من خلال ما يقدم من لجنة الرحلات باستمرار والبحث عن أفضل الأسعار بخدمة وجودة مميزة تليق  المهندسين وذويهم وكذلك تقديم الدعم لمختلف رحلات اليوم الواحد لكافة المهندسين وكذلك دعم إضافي  رواد المهندسين،

حيث تستكمل لجنة الرحلات تلبية رغبة المهندسين بالاستمرار في طرح مجموعة جديدة ومميزة من الرحلات خلال الخريف وعلى مدار العام،حيث يأتي الإهتمام بجودة الرحلات واختيار البرامج أحد أهم أولويات وأهداف اللجنة التي تعمل عليها بصفة مستمرة والتي تتطلب مجهود كبير بدايةً من البحث عن أفضل الأماكن السياحية وصولًا الي افضل العروض من مختلف شركات السياحة وكذلك التنفيذ الذاتي إستمرارًا بمتابعة الرحلات واخراجها بالصورة اللائقة بالسادة المهندسين وذويهم.

كما أشاد "قبيصي" بمجهود أعضاء اللجنة التي تواصل العمل دائمًا من أجل الاستجابة لتطلعات السادة المهندسين وتلبية لرغباتهم وهو ما تسعى اللجنة إليه دائمًا وتعهد بتقديم الأفضل  المهندسين وذويهم خلال القادم والإعلان عن كل ما هو جديد لخدمة  المهندسين وذويهم من خلال موقع النقابة ووسائل التواصل الاجتماعى الرسمية.

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نقابة الاسكندرية المهندسين

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