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حوادث

نيابة الجيزة تأمر بحبس المتهم بقتل شاب في الوراق

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس شاب اعتدى علي آخر في مشاجرة بالوراق، وتسبب في وفاته، بعد اتهامه له بسرقة ماشيته.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى علي جاره أثناء الشجار، بسبب توجيه المتهم للمجني عليه اتهاما بسرقة ماشية خاصة به.

مقتل شاب خلال مشاجرة بالجيزة 


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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