الجمعة 27 سبتمبر 2024
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الأطفال يتصدرون الصفوف الأمامية بالمقاهي لمشاهدة مباراة القطبين في الإسكندرية (صور)

الأطفال يتصدرون الصفوف
الأطفال يتصدرون الصفوف الأمامية بالمقاهي

شهدت مقاهى وكافتريات بمنطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية إقبالا جماهيرا النادي الأهلي، وخاصة من فئات الأطفال بمختلف الأعمار لمتابعة المباراة المرتقبة مع المنافس التقليدى نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي المقام على ملعب المملكة أرينا بالرياض في السعودية.

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كما حرصت جماهير النادي الأهلي على التواجد مبكرا فى المقاهى وحجز المقاعد والصفوف الأمامية أمام الشاشات مرتدين التشيرتات الحمراء وذلك لتشجيع فريقها للفوز بالبطولة الإفريقية. 

 

وحرص مسئولو المقاهى على فرش المقاعد المخصصة لاستقبال الأسر والعائلات وأماكن مخصصة للشباب بمختلف الأعمار ووضع الشاشات الكبرى ومكبرات الصوت لتوفير أجواء مناسبة للجماهير وسط إقبال من المواطنين. 

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ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب المملكة آرينا في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تقام مباراة الأهلى والزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر". 

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن. 


ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية. 

 


كما يسعى جوميز لتحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد توليه تدريب  القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا. 

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