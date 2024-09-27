جوميز يستبعد 5 لاعبين من قائمة الزمالك في مباراة الأهلي بالسوبر الإفريقي

استبعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خمسة لاعبين من القائمة المتواجدة في السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد المملكة أرينا.

وتم استبعاد كل من محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد السيد وأحمد محمود وحسام أشرف من القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.