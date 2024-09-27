الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوميز يستبعد 5 لاعبين من قائمة الزمالك في مباراة الأهلي بالسوبر الإفريقي

جوميز
جوميز

استبعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خمسة لاعبين من القائمة المتواجدة في السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد المملكة أرينا.

وتم استبعاد كل من محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد السيد وأحمد محمود وحسام أشرف من القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.
خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.

جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

شاهد غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلى والزمالك مباراة الأهلي والزمالك السوبر الأفريقي مباراة السوبر الافريقي نادي الزمالك النادي الأهلي مباراة الزمالك والأهلي

مواد متعلقة

جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

شاهد غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

جماهير الزمالك تهتف لـ جوميز قبل مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي (فيديو)

حافلة الزمالك تصل استاد المملكة أرينا لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

يرافقهم حسين لبيب، حافلة فريق الزمالك تتحرك إلى إستاد المملكة أرينا لمواجهة الأهلي

الأمن يمنع جماهير الأهلي من دخول إستاد المملكة أرينا من بوابات الزمالك (فيديو)

جماهير الزمالك تشعل الأجواء خارج ملعب المملكة آرينا استعدادًا لمواجهة الأهلي (فيديو)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع وتهشم سيارتها

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

اتفرج ببلاش، 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على محاولة اغتيال حسن نصر الله

مصادر أمنية تكشف مصير حسن نصر الله عقب محاولة اغتياله بالغارات الإسرائيلية

يحمل صورة شيكابالا، تيفو جماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي (فيديو و صور)

زحام بالمقاهي لمشاهدة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (صور)

منوعات

المزيد

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

ضحايا الزمالك في 4 مواجهات توج فيها بالسوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع السوبر الإفريقي، بيان عاجل من الأزهر للتحذير من التعصب الرياضي بعد المباريات

المواضع التي يستحب فيها الاستعاذة والتي يمتنع فيها ومعناها

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار المادي والمعنوي

المزيد
الجريدة الرسمية