آخر تطورات أسعار النفط بعد اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية "فرنسين"

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لاضطرابات الإمدادات بسبب العاصفة المدارية فرنسين وإمكانية فرض المزيد من تخفيضات الإنتاج لمواجهة استمرار الطلب الصيني الضعيف.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 00:04 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 72 دولارا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتًا أو 0.17 بالمئة إلى 68.83 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة عند التسوية أمس الإثنين.



وأمر خفر السواحل الأمريكي بإغلاق جميع العمليات في براونزفيل والموانئ الصغيرة الأخرى في تكساس مساء أمس الإثنين مع اقتراب العاصفة المدارية فرنسين عبر الخليج.

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة المدارية بشكل كبير خلال اليومين المقبلين مع توقعات بتحولها إلى إعصار، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وقررت إكسون موبيل تعليق الإنتاج في منصتها البحرية في هوفر، كما علقت شركة شل عمليات الحفر في منصتين. وبدأت شركة شيفرون أيضا في إغلاق عمليات إنتاج النفط والغاز في اثنتين من المنصات البحرية التابعة لها.

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة نقلا عن بيانات من المركز الوطني للإعصار إن إنتاج "ما لا يقل عن 125 ألف برميل يوميا من الطاقة النفطية معرض لأن يتعطل".

من ناحية أخرى، تتوقع شركتا جونفور وترافيجورا للتجارة العالمية في السلع الأساسية أن تتراوح أسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل في ظل ضعف الطلب الصيني وفائض المعروض العالمي المستمر، وفقا لما قاله مسؤولون تنفيذيون في المؤتمر السنوي للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادي (أبيك) أمس الإثنين.

وقال المتحدثون في المؤتمر إن تحول الصين نحو الوقود منخفض الكربون وتباطؤ الاقتصاد يؤثران سلبا على نمو الطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وقال دان سترويفن رئيس أبحاث النفط في غولدمان ساكس إن نمو الطلب السنوي في الصين تباطأ من حوالي 500-600 ألف برميل يوميا في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد-19 إلى 200 ألف برميل يوميا الآن.