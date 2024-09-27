الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رياضة

شاهد، استقبال حافل من جماهير الأهلي للاعبين فور نزولهم ملعب المملكة أرينا

لاعبي الاهلي في الملعب،فيتو
لاعبي الاهلي في الملعب،فيتو

استقبلت جماهير الأهلي لاعبيها بالهتاف والتشجيع فور نزولهم لأرضية ملعب المملكة أرينا وذلك قبل مباراة الفريق أمام الزمالك المقرر لها اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي

 

 

 

وعلى جانب آخر، بدأت جماهير الأهلي والزمالك في الدخول لمدرجات ملعب المملكة أرينا.

ويلتقي  النادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب المملكة آرينا في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تقام مباراة الأهلى والزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوح

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر". 

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن. 

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية. 

كما يسعى جوميز لتحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد توليه تدريب  القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا. 

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