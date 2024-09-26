كولر VS جوميز.. مواجهة صحفية ساخنة قبل السوبر الإفريقي.. مدرب الأهلي: مستعدون للفوز.. مدرب الزمالك: نسعى لخطف اللقب.. نصيحة الشناوي للاعبي الأحمر.. وجابر: نأمل في إسعاد جماهير الأبيض

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وعقد كل من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وجوميز المدير الفني لنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة.

وقال البرتغالي جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “الأهلي منافس قوي للغاية ويمتلك لاعبين كبار ولديه جودة كبيرة وأيضا على مقاعد البدلاء يمتلك عناصر جيدة”.

وأضاف: أعرف الأجواء في السعودية جيدا وكل شيء مناسب لتقديم مباراة قوية وسنعمل بكل تأكيد على الفوز باللقب واستعادة الألقاب لنادي الزمالك.

وأكمل: ستكون مباراة خاصة بين فريقين كبيرين ونتائج جيدة تجعل الزمالك يسير في الطريق الصحيح لتحقيق الألقاب.

تصريحات عمر جابر

كما علق عمر جابر لاعب الزمالك عن مواجهة الأهلي غدا على كأس السوبر الإفريقي.

وقال عمر جابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “سعداء بالتواجد في السعودية ونشكرهم على حسن الاستقبال”.



وأضاف: مستعدون لمواجهة الأهلي ونتمنى التوفيق، جمهور الزمالك دائما يساندنا وليس غريب أن تنفد التذاكر في 10 دقائق، وهم يستحقون أن نفرحهم بتحقيق كأس السوبر الأفريقي.

وتابع: "نتمنى أن يكون التوفيق والحظ لنا ولقد استعدينا لهذه المواجهة لفترة طويلة ونأمل في تحقيق الفوز

تصريحات مارسيل كولر

كما أعرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، عن سعادته باللعب بالمملكة العربية السعودية.

وقال كولر: المباراة ستكون قوية، والجماهير هنا كبيرة، وتساند الفريق، ومستعدون للقاء من أجل الفوز.

وتابع: علي معلول أتمنى له العودة السريعة.. ويحيى عطية الله قدم أداء جيدا مع الفريق في المباراتين وأتمنى استمرار تألقه.

وأضاف كولر: المباراة غدا ستكون مباراة نهائي والدوافع كبيرة لدى الفريقين خاصة مع بداية الموسم، وهذه المباريات تحتاج لمجهود كبير من أجل تحقيق اللقب.

وأشار إلى أنه لم يحدد التشكيل الأساسي حتى الآن وسيقرر من سيبدأ غدا عقب تدريب اليوم.

وتابع: محمد عبد المنعم غائب عن الفريق ولكن لدي 4 مدافعين ولم تستقبل شباكنا أي أهداف في المباراتين الماضيتين وهو تفوق منهم.

تصريحات محمد الشناوي

وأكد محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أن الزمالك فريقا كبيرا، وفي الآخر هي مباراة والجميع مركز من أجل الفوز، ولاعبو الأهلي مركزين في المباراة ولدينا هدف محدد وهو الفوز”.

ووجه الشناوي نصيحة للاعبيه قائلا: “علينا التركيز وهذا ليس أول لقاء صعب نخوضه، فنحن زملاء بالفريق منذ سنوات”

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.