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رياضة

كرة اليد، الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في مونديال الأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفان مادسن، نظيره فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (49-15)، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة الإدارية.

ويلعب الأهلي ضمن الثانية رفقة كل من سيدني الأسترالي وبرشلونة الإسباني.

 

وانطلقت اليوم الجمعة مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية.

مواعيد مباريات اليوم في مونديال اليد

وتقام اليوم 3 مباريات قوية في افتتاح البطولة وموعدها كالتالي:

كاليفورنيا × الخليج السعودي - انتهت بفوز الخليج السعودي (25-48)

سيدني × الأهلي - 6:30 مساء | أون تايم سبورتس 1 (15-49)

تاوباتي × الزمالك - 9 مساء | أون تايم سبورتس 1

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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