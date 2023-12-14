كيف يتم علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

يستهدف علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو تحسين أعراض الطفل حتى يتمكن من العمل بشكل أكثر فعالية في المنزل والمدرسة، وبالنسبة للأطفال الأصغر سنًا (الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات)، يوصي مقدمو الخدمة بالتدخل للوالدين كخط أول للعلاج قبل تجربة الدواء.

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وفي معظم الحالات، يتضمن أفضل علاج لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه للأطفال الأكبر سنًا والمراهقين والبالغين مزيجًا من العلاج السلوكي وأدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيتو

العلاج السلوكي

بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، يوصي الاطباء بتدريب الوالدين على إدارة السلوك، اما بالنسبة للمراهقين فإنهم يوصون بأنواع أخرى من العلاج السلوكي والتدريب مثل التدريب على المهارات الاجتماعية أو التدريب على الوظائف التنفيذية والهدف من العلاج السلوكي هو تعلم السلوكيات الإيجابية أو تعزيزها مع التخلص من السلوكيات غير المرغوب فيها أو المثيرة للقلق، والهدف من التدريب على الوظيفة التنفيذية هو تحسين المهارات التنظيمية والمراقبة الذاتية.

الدواء

يمكن للأدوية أن تساعد الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في إدارة أعراضهم والسلوكيات التي تسبب مشاكل مع أصدقائهم وعائلاتهم ومعارفهم الآخرين.

المنشطات: المنشطات هي أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الأكثر استخدامًا على نطاق واسع، ويظهر ما بين 70% إلى 80% من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أعراضًا أقل لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند تناول هذه الأدوية وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

المواد غير المنشطة: لا تعمل المواد غير المنشطة بنفس سرعة عمل المنشطات، ولا يكون لها عمومًا تأثير كبير، ولكن يمكن أن يستمر تأثيرها لمدة تصل إلى 24 ساعة، وقد يوصي مزود طفلك بإضافة مادة غير منشطة إذا لم تكن المنشطات فعالة.

مضادات الاكتئاب: لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على مضادات الاكتئاب كعلاج لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ولكن مقدمي الرعاية الصحية يصفونها أحيانًا بمفردها أو مع دواء آخر لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وقد يحتاج الطفل إلى تجربة أدوية مختلفة وجرعات مختلفة قبل أن يجد التوازن الصحيح بين الفوائد والآثار الجانبية.

هل يمكن الوقاية من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

يعتقد العلماء أن علم الوراثة يلعب دورًا رئيسيًا في تطور اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لذلك، لا يمكنك منع حدوث هذه الحالة.

ولكن هناك بعض عوامل الخطر التي قد تتمكن من تجنبها إذا كنتِ حاملًا، فتجنبي السموم والمواد مثل التبغ والأدوية الترفيهية وقد يقلل هذا من خطر إصابتك، لكن الباحثين لا يعرفون سوى القليل عن طرق الحد من حدوث اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وانتشاره.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيتو

كيف تعتني بالطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

إن البقاء بصحة جيدة أمر مهم بشكل خاص للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالإضافة إلى العلاج السلوكي والأدوية، فإن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يسهل على الطفل التعامل مع أعراضه، والسلوكيات الصحية تشمل:

تناول نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة أو المشاركة في نشاط بدني منتظم.

الحد من وقت الشاشة.

الحصول على القدر الموصى به من النوم.