«100 يوم صحة» تقدم 89 مليونا و740 ألف خدمة طبية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 89 مليونا و740 ألفا و519 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 25 سبتمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و825 ألفا و224 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 737 ألفا و171 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 367 ألفا و799 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 104 آلاف و42 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 59 ألفا و769 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و198 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 38 ألفا و422 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 59 ألفا و468 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 235 ألفا و783 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و906 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 8 آلاف و756 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1719 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 33 ألفا و837 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ80 ألفا و534 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».