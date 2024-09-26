الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«100 يوم صحة» تقدم 89 مليونا و740 ألف خدمة طبية

١٠٠ يوم صحة،فيتو
١٠٠ يوم صحة،فيتو
ads

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 89 مليونا و740 ألفا و519 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 25 سبتمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

 

قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و825 ألفا و224 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 737 ألفا و171 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 367 ألفا و799 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 104 آلاف و42 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 59 ألفا و769 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و198 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 38 ألفا و422 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 59 ألفا و468 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 235 ألفا و783 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و906 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 8 آلاف و756 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1719 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 33 ألفا و837 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي  لـ80 ألفا و534 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

رئيس الوزراء يطالب بكتابة الأدوية في الروشتات بالاسم العلمي.. الصيادلة: يجب إصدار قرار إلزامي من وزير الصحة.. وعضو بالأطباء: ينقل بيزنس الشركات من العيادات للصيدليات

الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 20 شخصا في غارة إسرائيلية على البقاع

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

100 يوم صحة التثقيف الصحي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المراكز الطبية المتخصصة المجالس الطبية المتخصصة مستشفيات المؤسسة العلاجية وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة والسكان تتفقد مستشفى العامرية والمركز الصحي ببرج العرب

وزير الصحة يبحث وضع استراتيجية واعية لترشيد الاستهلاك الدوائي

وزير الصحة ومحافظ القاهرة يفتتحان مشروع تطوير مجمع رعايات الأطفال بحميات العباسية

تفاصيل جولة وزير الصحة المفاجئة بعدد من المنشآت الطبية بالقاهرة.. إحالة المتغيبين عن العمل بمركز أسرة الفجالة للتحقيق.. إقالة مديرة مركز النزهة.. وخطة تطوير لمستشفى الحوض المرصود

الأكثر قراءة

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

نزلت النص، كيلو الشبت والبقدونس والكزبرة يتراجع 150 جنيهًا في سوق العبور

القبض على عامل بتهمة النصب على مصطفى كامل

وزير التعليم يكشف موقفه من مدارس اللاجئين ورفض تدريس اللغة العربية بـ"الدولية"

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمدرسين، ومفاجأة بشأن أعداد طلاب الثانوية عام 2030

منوعات

المزيد

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

المزيد
الجريدة الرسمية