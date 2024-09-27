ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقليوبية
شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالاشتراك مع الادارة البيطرية بشبرا الخيمة وإدارة تموين شرق شبرا الخيمة بشن حملة تفتيش ناحية شرق شبرا الخيمة حملة للتفتيش على أماكن بيع المنتجات الغذائية.
وأسفرت الحملة عن التحفظ علي نصف كيلو كبده ودواجن غير صالحة للاستخدام، وأسفر التفتيش عن تحرير ٣ محاضر كالآتي 306 كيلو جرام دواجن سحب عينات و٣٥ كيلو جرام عجينة كفتة سحب عينات و٥٠ كيلو جرام كبدة وسجق غير صالحة وتم تسليم المضبوطات لمفتش التموين المرافق للحملة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
وتأتي الحملة في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان وبتوجيهات المهندس المحافظ أيمن عطية محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبتوجيهات الدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.
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