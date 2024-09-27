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حوادث

حبس متهمين بمطاردة شخصين وقتل أحدهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهمين بمطاردة شخصين وقتل أحدهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبال (سائق" توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر" – عامل "مصاب بجروح متفرقة").

وبالانتقال وبسؤال (الثانى) قرر أنه حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة المتوفى وبحوزتهما مبلغ مالي، توقفا أمام أحد المحال لتحويل مبلغ مالى عبر محفظته الإلكترونية لأحد الأشخاص.

 

وأضاف أنهم عقب انصرافهما بالسيارة، فوجئا بدراجتين ناريتين يستقلهما مجهولان قاما باستيقافهما، وقام أحدهما بالتعدى عليهما بسلاح محدثًا إصابتهما، والتى أودت بحياة الأول واستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض "مطواة، سنجة" – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ").

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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