فريق التدخل السريع بالغربية ينقذ كفيفا بلا مأوى من الشارع

تمكن فريق التدخل السريع بالغربية اليوم من إنقاذ مواطن عمره 58 عاما، كفيف، من قرية محلة منوف مركز طنطا ليس لديه أحد يرعاه، حيث إنه مطلق وتخلى عنه أشقاؤه وأهله وتركوه بشوارع القرية منذ فترة.

قال الدكتور خالد أبو المجد رئيس الفريق أنه تلقى استغاثة من مواطنين من قرية محلة منوف عن وجود مواطن كفيف تركه أهله بالشارع ولا يرعاه أحد سوى الجيران وأن له اشقاء وليس له أى مأوى وحالته تسوء وتم الذهاب للحالة والتأكد من صحة المعلومات .

وعلى الفور، تم إخطار حسناء احمد ابراهيم وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أوصوا بسرعة التدخل والتعامل مع الحالة وتسليمه لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا.



وأكد أبو المجد أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا هي الدار الوحيدة التى تأخذ حالات المسنين رجال وسيدات الذين ليس لهم أحد يرعاهم وبدون مقابل للحالات معدومة الدخل، وقد تم الإدخال اليوم الجمعة.