بعثة تجارية هولندية تبحث التعاون مع مصر في قطاع الهيدروجين الأخضر والزراعة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم مع "كاسبر فيلدكامب " وزير خارجية هولندا، وذلك على هامش أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد الوزير د. عبد العاطى بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورحب بالبعثات التجارية المقرر زيارتها مصر خلال العام الجارى والمعنية بالقطاع الزراعي وقطاع الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا الحرص على دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل من خلال ترتيب زيارات مسئولي كبرى الشركات الهولندية لمصر للتعرف على بيئة الاستثمار ومحفزاتها فى مجالات الزراعة وإدارة المياه والصناعة، والرقمنة والبنية التحتية والخدمات المالية والطاقة.

كما ثمن د. عبد العاطى التعاون البناء بين البلدين في مجال الهجرة، معربًا عن التطلع إلى ترجمة إعلان النوايا بين الجانبين في صورة مشروعات مشتركة.



تناول وزير الخارجية التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وشدد على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاحتواء هذا التصعيد الخطير.

وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة مصر جهودها للعمل على خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما أكد على أهمية فتح كافة المعابر مع غزة لنفاذ المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى مواصلة مصر لمساعيها الدولية لحشد الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.