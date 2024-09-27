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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي نظيره التشيكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره التشيكي، فيتو

التقى  د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "يان ليبافسكي" وزير خارجية جمهورية التشيك، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. 

أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، معبرًا عن التطلع إلى تدفق المزيد من الاستثمارات التشيكية إلى مصر، وكذلك عقد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، مؤكدًا تعويلنا على مواصلة التشيك دعم مصر في إطار الاتحاد الأوروبي، وخاصة بالنسبة لحزمة التمويل الأوروبية.

ورحب عبد العاطى، بتدشين خط الطيران المنتظم المباشر لشركة مصر للطيران بين القاهرة وبراج، مشيدًا بمستوى التعاون السياحي بين البلدين، وثمَّن إطلاق التشيك لاستراتيجيتها تجاه أفريقيا، مبديًا التطلع لبحث فرص التعاون التي يمكن تدشينها بين الوكالة المصرية للتنمية ونظيرتها التشيكية في مجال إقامة مشروعات مشتركة في أفريقيا، وكذا فيما يتعلق ببناء قدرات الكوادر الافريقية.

وتم التباحث خلال اللقاء حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث حذر الوزير عبد العاطي من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة.

كما شدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، موضحًا أن مفتاح التهدئة يظل ‏مرتبطًا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد الخطير.

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وزير الخارجية لجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية جمهورية التشيك نيويورك بدر عبد العاطي

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