الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: الأمن المائي وسد النهضة قضية وجودية ولا تهاون بشأنهما

اجتماع وزير الخارجية
اجتماع وزير الخارجية مع مسؤول أمريكي، فيتو

استقبل وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية جون باس، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب الوزير عبد العاطي عن الارتياح للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة مؤخرًا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

تم التباحث خلال اللقاء حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية واحتواء هذا التصعيد الخطير.

تطرقت النقاشات إلى التطورات في الصومال، حيث أوضح الدكتور عبد العاطي موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية في شئونه، وأهمية تحقيق الاستقرار في الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة، ومساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.

تم تناول قضية الأمن المائي والسد الأثيوبي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها، كما أكد رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود. 
 

بدر عبد العاطي يطالب اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز بالخروج برسالة واحدة للمجتمع الدولي، اعرف التفاصيل

عبد العاطي لوزير خارجية جيبوتي: التصعيد الإسرائيلي يجر المنطقة لحرب إقليمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السد الاثيوبي سند النهضة اثيوبيا ​غزة لبنان

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي نظيره التشيكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية: تدمير 90% من المنشآت السكنية في غزة

وزير الخارجية لنظيره التشيكي: الانتهاكات الإسرائيلية ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة

الأكثر قراءة

اتفرج ببلاش، 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

شاهد، مغادرة الوفود قاعة الأمم المتحدة وهتافات احتجاجية ضد نتنياهو قبل إلقاء كلمته

زلزال يضرب شرق سد النهضة بإثيوبيا

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تردد القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

شاهد ملعب المملكة أرينا قبل 5 ساعات من مباراة الأهلي والزمالك (صور)

منوعات

المزيد

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

الأطعمة المناسبة وطرق التعامل معها، كيفية تربية النسانيس في المنزل؟ (فيديو)

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ضحايا الأهلي في 8 مواجهات شهدت تتويجه بالسوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار المادي والمعنوي

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية