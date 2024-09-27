"الصناعات الهندسية" ووفود من مصنعي البوتاجاز يزورون أول مصنع لإنتاج محابس الأمان

أجرت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس باتحاد الصناعات زيارة الى مصنع Abd التابع للهيئة العربية للتصنيع والمتخصص في إنتاج محابس البوتجاز بدعوة من اللواء مهندس ياسر محمد عطية رئيس مجلس إدارة المصنع للتعرف على خطوط الانتاج ومواصفات المحابس التي يتم تصنيعها ووضع الرؤيا للمحابس المطلوبة.

جاءت الزيارة بدعوة من الهيئة العربية للتصنيع وشارك في الزيارة كل من المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الاجهزة المنزلية بالغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وممثلي عدد 5 شركات من شركات الأجهزة المنزلية المتخصصة في تصنيع البوتجاز.

مواصفات المحابس

و قال محمد المهندس إن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على مرحلة الانتاج الكمي للمصنع ومعرفة مواصفات المحابس التي يتم تصنيعها في المراحل التجريبية وكتابة تقرير من المصنعين البوتجاز وارساله للغرفة بمواصفات محبس البوتجاز وبدورها الغرفة تتواصل مع التصنع لصياغة تنفيذ المقترحات والاحد بها في مراحل التصنيع المتقدمة.

و أكد محمد المهندس ان هناك تقدم جيد في مواصفات محابس البوتجاز المصنعة حاليا وسيتم تحديد زيارات متتالية لمصنعي البوتجاز من القطاع الخاص لمصنع Abd لرصد الملاحظات على المحابس قبل البدء في التصنيع المتطور فيها وتوفير خطوط الانتاج اللازمة.

و أوضح أن الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنعها لتخطط لانتاج مليون محبس بوتاجاز في اول عام وخلال 3 سنوات سيتم الوصول الى انتاج 5 ملايين محبس.

و من جانبه أوضح المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة أن الهدف من الزيادة أيضا كان مشاهدة اختبارات الامان والعمر الافتراضي للمحبس مؤكدا انه تم الاتفاق على قيام مصنعي البوتاجاز بزيادة المصنع على 3 دفعات متتالية.

وأضاف مبروك أنه تم تقديم عرض كامل داخل المصنع لمراحل التصنيع بداية من التصميمات وصولا لمراحل التصنيع النهائية وتم الاتفاق على قيام المصانع بأخد عينات واجراء الاختبارات عليها داخل مصانعهم ثم ابداء الرأي فيها من خلال تقرير من كل شركة بنتائج اختبار العينات.

واوضح انه تم اختيار 12 مصنعا متخصص في صناعة البوتجاز سيتم زيارة ممثلين لهم الى مصنع abd.