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اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي وفد شركة انكوردج لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصرية

وزير الاستثمار يلتقي
وزير الاستثمار يلتقي وفد شركة انكوردج

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد شركة انكوردج للاستثمارات ضم الدكتور زياد بهاء الدين والدكتور أحمد محرم المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة والمهندس شريف زايد مدير إدارة التطوير بالشركة، حيث تناول اللقاء التعريف بالشركة واستثماراتها الحالية بالسوق المصري وخططها للتوسع في تلك الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

واستعرض اللقاء التوجهات الحالية للشركة لإقامة مشروعات صناعية في مجالات البتروكيماويات والتعدين في مصر، حيث قطعت الشركة شوطا كبيرا في إنهاء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بالاستعانة بأكبر الشركات الاستشارية الدولية.


وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها وإتاحة كافة إمكاناتها لمعاونة الشركة في كافة المراحل وخاصة فيما يتعلق بإقامة المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة وحصوله على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية).

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد محرم المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة انكوردج للاستثمارات أن مشروع الشركة المزمع تنفيذه سيسهم في زيادة صادرات مصر من البتروكيماويات وكذا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف إنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية والمساهمة في تلبية بعض احتياجات السوق المحلية

 

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار

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