الجمعة 27 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

لجنة قانونية من خمس دول عربية لتعديل اللائحة التنفيذية "للكتاب العرب"

علاء عبد الهادي،
علاء عبد الهادي، فيتو

تشهد العاصمة التونسية تونس اليوم عدة اجتماعات برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وذلك لمناقشة التعديلات الجديدة للنظام الأساسي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ولائحته التنفيذية.

ويأتي ذلك تنفيذا للقرار الذي اتخذه المؤتمر العام الثامن والعشرون للـاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وتضم اللجنة القانونية اتحادات خمس دول عربية هي مصر والجزائر وتونس وليبيا والسودان.

ومن المقرر عرض اقتراحاتهم للمناقشة على مجلس الاتحاد غير العادي القادم المقرر عقده في مصر بلد الأمين العام الشهر القادم، ويحضر الاجتماع عدد من نواب الأمين العام الدكتور علاء عبد الهادي  ومساعديه، حيث يحضره الشاعر يوسف شقرة نائب الأمين العام، رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين، والدكتور العادل خضر نائب الأمين العام، رئيس اتحاد الكتاب التونسيين، والدكتور خليفة إحواس مساعد الأمين العام للشئون القانونية، رئيس رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، والشاعر الفاتح حمدتو مستشار الأمين العام، ونائب رئيس المنظمة القومية للأدباء والكتاب السودانيين، نائبًا عن الفريق الدكتور عمر قدور نائب الأمين العام ورئيس المنظمة القومية للأدباء والكتاب السودانيين.

وتُعرض نتائج الاجتماع على المؤتمر غير العادي الذي من المقرر أن يعقد هذا العام في الجزائر لإقرار تعديلات النظام الأساس واللائحة التنفيذية له، وذلك وفق قرارات المؤتمر العام المنعقد في القاهرة من  29- 31 مايو 2024.

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