تنطلق غدا، 10 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج يوليو

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي، 10 أفلام سينمائية متنوعة خلال شهر يوليو الحالي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

عروض أفلام قصر السينما

وتتنوع الأفلام ما بين أفلام السينما الأوروبية، العالمية، الكلاسيكية، العربية، ونادي سينما التحريك، والتي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الثامنة مساءً.

ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من الناقد نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج غدا الأربعاء مع نادي السينما الأوروبية بعرض فيلم "OSS 117: Lost in Rio 2"، ويشهد يوم الاثنين 15 يوليو عرض فيلم" 12 Angry Men - 1957" ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي.

ويعرض في اليوم التالي فيلم "Angry men 12 - 1997" ضمن نادي السينما العالمية، أما يوم الأربعاء يقدم فيلم "Les visiteurs" ضمن نادي السينما الأوروبية.

ويعرض نادي الرواية والفيلم يوم 22 يوليو الفيلم العربي "السقا مات"، ويشهد نادي السينما العالمية يوم 23 يوليو فيلم "News of the world"، ويعقبه في اليوم التالي فيلم "ll Postino" بنادي السينما الأوروبية.

ويقدم ضمن نادي سينما التحريك يوم 29 يوليو فيلم "Guillermo del Toro's Pinocchio"، ويعرض نادي السينما العالمية فيلم "Darkest Hour" في اليوم التالي.

وتختتم العروض مع نهاية الشهر بعرض فيلم "Blow Up" ضمن نادي السينما الأوروبية.