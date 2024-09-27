لويس دياز يعدد مميزات أرني سلوت

الدوري الإنجليزي، أثنى الدولي الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي، على مدرب الفريق، الهولندي أرني سلوت، معددًا مميزاته.

وقال دياز في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو: ”يمكنني أن أقول إنه كان رائعًا منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه.. العلاقة جيدة وتستمر في كونها كذلك”.

وأضاف اللاعب الكولومبي قائلًا: ”هو منتبه جدًا للأمور التي تحتاج لتحسين، ولكنه أيضًا يمدحك على الأشياء الجيدة التي تقوم بها”.

يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة وولفرهامبتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

وتقام مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون يوم السبت 28 سبتمبر الحالي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

واستعاد مانشستر سيتي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا، وذلك بعدما تعادل السيتي مع أرسنال 2-2 في ختام الجولة الخامسة.

