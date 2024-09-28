شروط تغيير العملة للمسافرين من بنك مصر

قال بنك مصر إنه يمكن للعملاء استبدال العملة بغرض السفر إلى الخارج بموجب تأشيرة (الحج – العمرة - المرور/ الترانزيت – الزيارة – السياحة).

وأوضح البنك أنه في ما يخص بيع العملة الأجنبية لتأشيرات العمل أو الإقامة يتم التوجه للفرع لبحث إمكانية توفير العملة مع الإدارة المختصة.



وأضاف البنك أنه لاستبدال العملة يجب توافر (جواز سفر يحمل تأشيرة صالحة – وتذاكر سفر فعلية تتضمن رحلة الذهاب والعودة وليست حجز مبدئي).

التشكيل الكامل لمجلس إدارة بنك مصر

ومن جانب آخر يقود بنك مصر في المرحلة القادمة المصرفي هشام عكاشة وسط عدة تحديات كبيرة تفرض نفسها على سوق العمل المصرفي وفي محاولة لاستكمال وبناء خطوات جديدة من النجاحات داخل البنك بناء على ما قدمه المصرفي محمد الإتربي في رئاسة البنك طيلة الفترة الماضية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023.

وتم تعيين عصام الدين محمد عبد المنعم الوكيل رئيس مجلس لإدارة بنك مصر – غير تنفيذي، وتولى هشام عكاشة منصب الرئيس التنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي.



وضم تشكيل المجلس عضوية كلًّا من: أشرف محسن بكري أحمد، ومحمود أحمد ممتاز محمود، وأحمد شريف محمد أحمد، وميرنا عصام الدين محمد عارف، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل، أعضاء غير تنفيذيين.