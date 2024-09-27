تفاصيل فك الضمانة المرتبطة بالبطاقات الائتمانية في بنك مصر

أكد بنك مصر إمكانية فك الضمانة المرتبطة بالبطاقات الائتمانية من خلال زيارة العميل للفرع وليس عن طريق خدمة الإنترنت البنكي.

وقال البنك إن فك الضمانة المرتبطة بالبطاقة الائتمانية (الشهادة)، وذلك حال إلغاء البطاقة الائتمانية فقط ويتم رفع التحفظ عن الضمانة بعد 14 يوما من الإلغاء.

التشكيل الكامل لمجلس إدارة بنك مصر

ومن جانب آخر، يقود بنك مصر في المرحلة القادمة المصرفي هشام عكاشة وسط تحديات كبيرة تفرض نفسها على سوق العمل المصرفي وفي محاولة لاستكمال وبناء خطوات جديدة من النجاحات داخل البنك بناء على ما قدمه المصرفي محمد الإتربي خلال توليه رئاسة البنك طيلة الفترة الماضية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023.

وتم تعيين عصام الدين محمد عبد المنعم الوكيل رئيس مجلس لإدارة بنك مصر – غير تنفيذي، وتولى هشام عكاشة منصب الرئيس التنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي.



وضم تشكيل المجلس عضوية كل من: أشرف محسن بكري أحمد، ومحمود أحمد ممتاز محمود، وأحمد شريف محمد أحمد، وميرنا عصام الدين محمد عارف، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل، أعضاء غير تنفيذيين.