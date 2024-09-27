برنامج ندوات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة تحت عنوان "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وذلك في الفترة من 3 وحتى 6 أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

ندوات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وتقدم الندوات العلمية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الدكتور مسعود شومان، وتناقش عدة موضوعات أهمها: "توظيف العادات والتقاليد والمعتقدات في فرق الفنون الشعبية"، "توظيف فنون القول والموسيقى في فرق الفنون الشعبية"، وكذلك "توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي".

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين ينظم بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والعلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

وتنطلق فعاليات المهرجان في الأول من أكتوبر بديفيليه فني من أمام مبنى المحافظة القديم، بمشاركة أكثر من 20 فرقة مصرية وأجنبية، ويشهد حفل الافتتاح المقام في اليوم التالي، تكريم عدد من الشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.

وتقدم العروض الفنية على عدد من مسارح المحافظة، خلال فترة إقامة الندوات، كما يشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وتختتم فعالياته على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.