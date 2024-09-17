الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستعرض اللمسات النهائية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

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وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون بين محافظة الإسماعيلية ووزارة الثقافة، تزامنًا مع استعداد الإسماعيلية لانطلاق النسخة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، واحتفالات المحافظة بالعيد القومي.  

جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مدير إدارة المهرجانات بهيئة قصور الثقافة، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، مدير عام ثقافة الإسماعيلية، مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.  

جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز محاور الاجتماع 

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الإسماعيلية الاستعدادات النهائية لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين، والذي من المقرر إقامته خلال الفترة من ٢ حتى ٧ أكتوبر القادم. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

محافظ الإسماعيلية يرحب بالتعاون مع وزارة الثقافة 

ورحب محافظ الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية، بداية من مطلع شهر أكتوبر تزامنًا مع انطلاق مهرجان الفنون الشعبية، وحتى الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في السادس عشر من أكتوبر.  

 

الموافقة على استضافة مؤتمر الأدباء 

ووافق "أكرم" على استضافة مؤتمر أدباء مصر العام، والذي يقام ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور ٥٠ عامًا على نصر أكتوبر العظيم، على أن يقام في الثالث عشر من أكتوبر القادم، ويستضيف الأدباء من كافة محافظات مصر، لتكن الإسماعيلية "عاصمة للثقافة المصرية" لمدة عام قادم. 



التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة  

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة أن يتضمن التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، إقامة عدد من حفلات أوبرا، معارض فنية تشكيلة ومعارض للحرف اليدوية على مدار العام، وتقديم كافة الأنشطة الثقافية لمواطني الإسماعيلية.  

 

ومن جانبه وجَّه نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والوفد المرافق له، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال. 

 

وأكد نائب رئيس الهيئة على حرص وزارة الثقافة على التعاون مع محافظة الإسماعيلية، والتي تحتضن العديد من المهرجانات على مدار العام، كما يمتاز مواطنيها بالذوق الرفيع وحب الفن والثقافة.
 


 

 

 

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