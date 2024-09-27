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أخبار مصر

"الطفولة والأمومة" يبحث تقديم خدماته بمركز التنمية الشاملة بمنشأة ناصر

د. سحر السنباطي،فيتو
د. سحر السنباطي،فيتو

عقدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعا لبحث دعم مركز التنمية الشاملة بحي منشأة ناصر لإعادة تطوير المركز ليقدم حزمة من الخدمات المتكاملة التي تخدم أطفال وأسر الحي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

وضم الاجتماع الدكتورة غادة الدري عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة. 

تكثيف العمل في قرى حياة كريمة والمجتمعات العمرانية الجديدة

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أهمية بناء الشراكات من أجل دعم حقوق الطفل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بتكثيف العمل في قرى حياة كريمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أنه من خلال هذا المركز ستيم تقديم خدمات "الترفيه، والتوعية، والتنمية، والتدخلات الحمائية، والتدريب".

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وأشارت "السنباطي" إلى أن اللقاء شهد بحث سبل التعاون فيما يخص تقديم الخدمات للأطفال وأسرهم من خلال مركز التنمية الشاملة كخدمات التمكين الاقتصادي، ورفع الوعي بقضايا حقوق الطفل والممارسات الضارة التي تلحق بالأطفال ودعم الأطفال ذوي الهمم، كما تم الاتفاق على عقد زيارة ميدانية للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتطويره وإعادة تشغيله بكفاءة عالية.

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